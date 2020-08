Diamniodio : 11 agents du MMESS reçoivent des distinctions pour services rendus à la Nation.

Ils sont au nombre de 11 agents, composés de neuf femmes et deux hommes à recevoir ces décorations. Quatre ont reçu la médaille de l'Ordre national du Lion et les autres récipiendaires ont reçu celle du Mérite. Une occasion pour Zahra Iyane Thiam Diop , le MMESS de saluer le travail remarquable abattu par le personnel de son ministère qui est devenu un point stratégique dans cette relance économique. Selon Mme Diop, « nous sommes là pour réaffirmer notre engagement et pour dégager nos perspectives. Dans la continuité de la vision du chef de l'Etat. Le personnel s’est félicité des efforts consentis dans la gestion du transport et de la restauration. Le personnel a profité de cette rencontre pour discuter de leurs préoccupations. Nous serons dans cette continuité et nous essayerons d’améliorer, renforcer les conditions de travail pour l'atteinte des objectifs. Ce qui justifie cette rencontre de ce matin », a-t-elle ajouté lors de cette manifestation qui s'est tenue ce 7 août à la Sphère ministérielle OTD de Diamniadio.