Diamniadio / Cité des fonctionnaires : « On va essayer de construire notre propre école pour soulager nos élèves qui font des km pour étudier. » (Mamadou M. Diédhiou, ARCFD)

Pour faciliter l’accès à l’éducation pour les 1.500 enfants qui sont en âge d’aller à l’école, la cité des Fonctionnaires de Diamniadio, va bientôt disposer de sa propre école.



À cet effet, la pose de la première pierre qui a eu lieu ce 31 juillet marque le début des travaux. Ainsi ce sera un problème de moins pour ces populations qui font face à d’innombrables problèmes dont un manque criard d’infrastructures de base selon Mamadou Moustapha Diédhiou, le SG de l’association des Résidents de ladite Cité.



« On dispose de tous les espaces nécessaires pour la construction d’une école, d'un poste de santé, d'une case des tout-petits… C’est juste les moyens financiers qui ne suivent pas. C’est pour cela qu’on va essayer de construire notre propre école pour soulager nos élèves qui font des km pour étudier, car ils vont à Rufisque, Bargny ou jusqu’à Sébikotane pour trouver une école… », dira-t-il.



Une initiative saluée par l’IEF de Diamniadio qui a pris des engagements pour la matérialisation de ce projet qui va réduire fortement la déperdition scolaire. « Cet engagement entre en droite ligne dans l’amélioration de l’accès à l’éducation de base. C’est sûr que cet engagement va améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Nous IEF de Diamniadio, nous ne faisons que vous féliciter et vous encourager à persévérer. Nous ferons tout pour mettre ces enfants dans les conditions requises pour la réussite de l’école sénégalaise. Et ce projet qui est à pérenniser, va participer surtout au maintien des jeunes filles à l’école », a annoncé Fatoumata Diallo qui a parlé au nom de l’IEF de Diamniadio...