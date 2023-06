Dialogue National : Le Pds, toujours indécis mais continue de « ruminer » dans les couloirs …

Au moment où Taxawu Sénégal a donné une suite favorable à toutes ses entités au niveau de la base pour une participation au dialogue national, le parti démocratique sénégalais reste toujours dans sa position et ses principes.



Lors d’un précédent communiqué, le parti démocratique sénégalais rappelait que le dialogue politique fait partie intégrante de son ADN comme il l’a toujours démontré tant dans l’opposition qu’au pouvoir. D’ailleurs, son secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade alors président de la république, « a toujours œuvré pour pacifier l’espace politico-social et consolider les acquis démocratiques en systématisant le dialogue politique ». Par conséquent, il est bien pour le principe de dialoguer. Cependant, sur l’appel au dialogue politique du président de la République Macky Sall, lancé ce samedi 22 avril 2023, le parti démocratique sénégalais avait considéré que les bases d’un dialogue «sincère» ont été jetées puisque le chef de l’Etat a lui-même décliné les termes préliminaires de ce dialogue.



A 24h du lancement officiel du dialogue national qui se tiendra au palais de la république, les libéraux restent dans leur position car, attendant les contours et spécifiquement, les termes de références pour avoir une idée claire de ce dont on doit dialoguer. Sans risque de se tromper, Dakaractu est bien en mesure de dire que des discussions sont bien en cours pour donner la position claire sur sa participation ou pas à ce dialogue qui débute ce mercredi 31 mai 2023.



Ce qu’il faut retenir, c’est que le parti démocratique sénégalais conçoit le dialogue politique étant une vieille tradition sénégalaise, espère que le Sénégal puisse consolider sa place au sein des grandes démocraties du monde en adoptant de manière sincère et transparente cette forme d’échanges indispensable à tout développement.