Décongestion des alentours du stade LSS : Les occupants sommés de déguerpir dans les plus brefs délais

Le préfet de Dakar a décidé de prendre à bras le corps la question de la décongestion des alentours du stade Léopold Sédar Senghor et de l’échangeur de l’émergence appelé Alioune Sow. En collaboration avec la mairie de Patte d’Oie, de l’Ageroute, du Cetud, du ministère des Sports et surtout des forces de sécurité, il sera mis fin à l’anarchie au niveau du parking du stade et de la gare routière flottante où règne une insécurité.

Des sommations ont d’ailleurs été envoyées aux occupants. Ils ont jusqu’à samedi 10 mars à 17 heures pour dégager. Passé ce délai, le préfet fera intervenir les forces de sécurité. Du côté des populations riveraines, on est pressé de voir le projet aboutir rapidement car elles ne dorment plus du sommeil du juste à cause de l’insécurité créée par cette situation.