Décès du Pape François : Les Imams et Oulémas du Sénégal présentent leurs condoléances à toute la communauté catholique

L’association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal est très affectée par le rappel à Dieu, hier, du Pape François. Au nom du président des Imams et Oulémas du Sénégal, El Hadji Oumar DIENE, ils ont adressé leurs condoléances à toute la communauté catholique. Dans cette lettre rendue publique, ces derniers rendent hommage à un défenseur des plus faibles car il était un homme bon, chaleureux et sensible.



« C’est avec une grande surprise que nous avons appris le rappel à Dieu de sa Sainteté le Pape François. Grand Protecteur des pauvres et des opprimés qui a été à la dimension de sa personne sa vie durant d’un homme de Dieu, son Pontificat a été marqué de par son humilité, il a su donner espoirs aux fidèles catholiques du monde entier, il a choisi Pâques fête de la résurrection du Christ pour partir.



La mort nous rapproche de Dieu par réflexion, mais nous arrache quelquefois nos biens aimés. Ce pasteur de l’évangile qui a quitté ce monde restera dans nos mémoires pour toujours de par sa douceur et son regard innocent. Il était un grand éducateur religieux, l’humanité perd un de ses illustres hommes qui a marqué l’histoire de l’église,

Soyez assuré de la sympathie que l’ensemble des Imams et oulémas du Sénégal, vous témoigne à l’occasion de cette douloureuse épreuve qui nous traverse tous. Devenez notre interprète auprès de la communauté catholique dont vous êtes à la tête pour leur présenter nos sincères condoléances et de notre profond respect », lit-on.