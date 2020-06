Darou Salam (Nioro) : Un jeune homme de 18 ans retrouvé pendu.

Le village de Keur Gamou, dans la commune de Darou Salam (département de Nioro) est plongé ce matin dans l'émoi et la consternation. Ce, suite à une découverte macabre ce matin à la sortie du village.



En effet, le corps sans vie d'un jeune homme âgé entre 17 et 18 ans a été retrouvé tôt ce matin pendu à un arbre.



Au moment où ces lignes sont écrites, les sapeurs pompiers et la gendarmerie sont arrivés sur les lieux. Une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de ce jeune homme...