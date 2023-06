Dakar : Nouvelle décision du gouverneur interdisant la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs ce mercredi de 00H au jeudi 1er à minuit.

Dans l’article 3 de l’arrêté, le gouverneur précise qu’une dérogation peut être accordée par le préfet du département de Dakar, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient.



Tout en avertissant tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, le gouverneur invite les autorités concernées par cet arrêté à veiller à son applicabilité.

Le gouverneur de Dakar vient de nouveau, de sortir un arrêté qui interdit la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs dans le Département de Dakar du mercredi 31 mai 2023 à 00H au jeudi 1er juin 2023 à minuit. Des raisons sécuritaires sont avancées par l’autorité administrative qui informe par ailleurs que cette disposition ne concerne pas les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires.