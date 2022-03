Daaka Médina Gounass : La composition de la délégation du Chef de l’Etat Macky Sall.

Le chef de l’Etat Macky Sall est bien arrivé dans la cité religieuse de Médina Gounass pour prendre part à la cérémonie de clôture des activités de l’édition 2022 du Daaka. Le président de la république arrivée dans le site du Daaka avec une forte délégation composée du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, du ministre des forces armées Me Sidiki Kaba, du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre de l’Economie Amadou Hott, du ministre de l’agriculture Moussa Baldé, du ministre du développement communautaire Samba Ndiobène Ka, du ministre de l’urbanisme et de l’hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow, du ministre d’Etat Mor Ngom, du ministre conseiller Seydou Guèye, du gouverneur Ousmane Kane, du maire de Kolda Mame Boye Diao et du directeur général de la Poste Abdoulaye Bibi Baldé et d’autres directeurs généraux entre autres personnalités. La cérémonie officielle a démarré.

Nous y reviendrons…