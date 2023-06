DIALOGUE POLITIQUE - Pape Modou Fall : « Nous sommes déjà un Collectif de 24 organisations politiques à dire oui à l’initiative... »

« Nous, organisations politiques et signataires du présent communiqué, saluons vivement l’appel au dialogue lancé par le Président Macky Sall le 30 mai 2023 aux forces vives de la nation pour échanger sur les questions substantielles pour la bonne marche du pays et la prise en charge des intérêts communs. » Voilà qui est stabilisée la position de 24 partis politiques qui ont décidé de s’employer pour la réussite de ce dialogue.



Pour Pape Modou Fall, Directeur de l’Emploi et ses collaborateurs, « ce dialogue va permettre de sceller un pacte national de concorde et de stabilité », car ajoutent-ils, « seul le dialogue politique peut garantir la paix sociale et la cohésion face à la crise actuelle. » En cela, ils exhortent toutes les forces vives libres, indépendantes, démocratiques et républicaines de la nation à répondre favorablement à cet appel pour promouvoir la paix, la stabilité, l’inclusion et l’ancrage de la démocratie.

Pape Modou Fall de préciser que le collectif est composé de son parti le RV/Dëgg Moo Woor, du parti APE/Dysso du Président Papa Djibril N'diaye, du parti UDES du Président Ousseynou Seck, du parti RADICAL de la Présidente Fatou Dione Sarr, du parti GPTS du Président Sélbé Diouf, du parti PCDS du Président Samba Bathily, du parti GRAP du Président Djibril N’diaye, du parti ARS du Président Mactar Dièye, du parti FNDES du Président Youssoupha Diop, du parti APPEL de la Présidente, Ministre Aminata Lo Dieng, du parti BEC du Président Matar N’diaye, du parti Pour le Libéralisme/JEUM CA KANAM du Président EL Hadji Malick Guèye, du Parti CLP du Président, Ministre Serigne Mbacké N’Diaye, du Nouveau parti du Président Alassane Cissé, du parti ADER du Président Cissé Kane Ndao, du Parti du Travail du Président Abdou Aziz Sy, du parti APRODEL du Président Moussa Fall, du parti Convergence Libérale/ Sen Yakaar du Président Samba Diaw, du Parti PRP/Yessal du Président Mame Birane Mbengue, du Parti APD du Président, Ministre Thierno Lô, du parti VISA LES CITOYENS du Président Déthié Diouf, du parti TS/TA/MSA du Coordonnateur Général EL Hadj N’Diaye Diodio, du parti Jappoo Suxali Sénégal de la Présidente Émilie Nzalé et du parti UNR du Président Mouhamadou Massaly.