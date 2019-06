Couverture médiatique de la CAN 2019 : Orange offre cinq millions à l'Anps

C’est à travers la remise d’un chèque de cinq millions que la Orange Sénégal a manifesté son soutien et son envie d’accompagner les journalistes sportifs sur la route de la Coupe d’Afique des nations-Égypte 2019.



L'enveloppe a été remise jeudi à Abdoulaye Thiam, Président de l'Association nationale de la presse sportive (Anps) par Awa Niang, Directrice communication commerciale et Marque de l’opérateur téléphonique.



Un geste de haute portée qui fera penser aux membres de l'Anps qu’ils sont bien suivis et seront également bien accompagnés. Pour le président de l'Anps, ce geste de la société de téléphonie est à saluer et à souligner...