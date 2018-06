Coupe de Monde : Dugarry allume les équipes africaines

Pour l'instant, cette Coupe du monde 2018 ne sourit pas vraiment aux équipes africaines. La Tunisie a perdu ce lundi contre l'Angleterre (1-2) et, la semaine passée, le Maroc a chuté contre l'Iran (0-1) le Nigéria face à la Croatie (0-2), et l'Égypte face à l'Uruguay (0-1). Le Sénégal tentera de sauver les meubles ce mardi (17h00) face à la Pologne, au risque d'énerver encore plus le consultant de RMC Sport Christophe Dugarry, qui ne comprend pas que les Africains jouent si timidement leur chance.



"Il y a un constat à faire, c'est que les équipes africaines sont en total échec depuis le début de cette Coupe du monde, a expliqué le champion du monde 1998. Il y a des choses que je ne comprends pas. Ils savent très bien qu'ils ne gagneront pas le Mondial, alors pourquoi est-ce qu'ils sont si timides sur le terrain ? Ça fait quatre ans que tu attends, la qualification est difficile à obtenir, alors qu'ils jouent ! Moi, je les trouve fébriles !"



Il est vrai que les équipes africaines devront se ressaisir lors des prochains matchs pour espérer atteindre les huitièmes de finale.