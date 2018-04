Coopération bilatérale : le Sénégal et le Cap-Vert signent quatre accords

Le Sénégal et le Cap-Vert ont, en marge du point de presse conjointement animé par les présidents Sall et Fonseca, signé aujourd’hui quatre protocoles d’accord portant sur divers secteurs stratégiques.



Ainsi, le premier accord a trait au projet de convention pour éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu. Cela, pour booster les échanges commerciaux sur l’axe Dakar-Praia. « Nous allons baliser le chemin pour les hommes d’affaires des deux pays », s’engage le président de la République du Sénégal.



Macky Sall a aussi milité pour que la nouvelle compagnie Air Sénégal S.A fasse la liaison quotidienne Dakar-Praia, parallèlement aux efforts à entreprendre pour améliorer la connectivité maritime entre le Sénégal et le Cap-Vert.







« Les deux pays entretiennent des relations particulières fondées sur une histoire ancienne autour de la lutte contre la colonisation », rappelle Macky Sall. Ce dernier, qui a mis le curseur sur la « proximité historique, géographique et socio-culturelle », n’a pas oublié de souligner que par le passé, le Sénégal a eu à abriter des bases militaires du Paigc, alors que le Cap-Vert était sous colonisation portugaise. Il existe, selon le chef de l’Etat, « des Sénégalais à part entière d’origine capverdienne ». Il en veut pour preuve : « plusieurs villes sénégalaises et capverdiennes sont aujourd’hui jumelées comme Dakar et Praia, Santa Cruz et Thiès… ».



Un deuxième accord, relatif à la communication sociale, a été matérialisé par le ministre des Affaires étrangères et son homologue cap-verdien. Cela, pour renforcer les liens historiques et culturels qui existent entre les deux.



Il y a eu également deux autres accords portant : l’un sur la coopération judiciaire et l’autre sur la santé.



De son côté, le Président Jorge Carlos De Almeida Fonseca compte sur le Sénégal pour une parfaite adhésion du Cap-Vert à la CEDEAO.