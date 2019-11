Convocation de Boughazelli à la section de recherche : Les portails de la caserne Samba Diery Diallo bunkerisés

Plus d’une heure après son arrivée à la caserne Samba Diery Diallo, afin de déféré une nouvelle fois à la convocation du commandant Mbengue de la Brigade de la section de recherche de Colobane, Seydina Fall Boughazelli accompagné de son avocat Me El Hadji Diouf, est toujours à l’intérieur.



Dès qu’ils entrés dans la brigade, les portails sont tous bien fermés, de même que la porte réservée aux passages piétons.



Un fait rare selon les habitants d’à côté qui ne comprennent pas la situation. Chacun se demande ce qui pourrait réellement se passer à l’intérieur. Un boutiquier, devant la porte par où est entré l’ancien député de la mouvance présidentielle, a précisé que : « cette portée n’est quasiment jamais fermée (…) on ne comprend pas ce qui se passe ».

Un autre habitant approché conforte la situation : « c’est un fait rare ».



D’autres habitants de la caserne sont invités à faire demi-tour et d’aller se présenter à l’autre bout (à l’Est), afin de procéder à un contrôle rigoureux.



La presse est présente sur les lieux et les consignes du commandant sont claires : cette première est indésirable.