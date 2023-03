Conseil départemental de Thiès : Le budget 2023 voté à l'unanimité par les élus de la majorité comme de l'opposition

Il n'y a ni abstention ni contradiction. Le budget 2023 du conseil départemental de Thiès a été voté, sans coup férir, à l'unanimité par les élus de la majorité comme de l'opposition en moins de trois heures.

La somme est estimée à 611.924.626 F CFA dont 284.436.643 F CFA en section fonctionnement et 327.487.983 F CFA en section investissement, contre 429.196.918 F CFA dont 237.183.333 FCFA en section fonctionnement et 192.013.585 F CFA en section investissement en 2022, soit une augmentation globale de 182.727.708 F CFA en valeur absolue et 42.57 % en valeur relative.

La séance a été dirigée d’une main de maître par le président du conseil départemental de Thiès, El Hadji Pape Siré Dia.

Selon lui, "cette hausse s'explique par le montant élevé du résultat d’investissement reporté qui doit servir à payer des marchés déjà ficelés avec des débuts d’exécution pour certains". L'occasion a été saisie par tous les conseillers départementaux de la majorité comme de l'opposition, de magnifier le fait que "pour la première fois, dans l’histoire du Conseil départemental de Thiès, la rubrique fonctionnement (284.436.643 FCFA)

se trouve largement en-deçà de l'investissement (327.487.983 FCFA). Ces derniers ont salué "le leadership du président Siré Dia à la tête de l’institution départementale et la démarche inclusive avec laquelle il dirige le Département".

Les dépenses du budget d’investissement 2023 sont essentiellement constituées "d’équipements administratifs pour un montant de 43.941.400 FCFA ; de travaux de réhabilitation du centre artisanal de Thiès pour 50.000.000 FCFA (l’entreprise a reçu son ordre de service) ; d’équipements et de réparations sanitaires pour un montant de 43.871.738 FCFA ; d’équipements scolaires pour 27.787.120 FCFA ; de la construction de salles de classe pour un montant de 48.000.000 FCFA ; de travaux de construction du siège de l’ODCAV pour 30.000.000 FCFA ; de l’achat d’un véhicule pour un montant de 31.940.000 FCFA. Le marché est attribué et il ne reste que la livraison. Sans compter l’achat d’équipements pour les femmes d’un montant de 19.912.000 FCFA ; la reconstitution des bases de données de l’ex Conseil régional pour 7.035.725 FCFA ; des réhabilitations d’équipements scolaires pour 5.000.000 FCFA".

À rappeler que son sens de l’écoute et sa vision claire déclinée dans le budget qui n’a souffert d’aucun manquement a beaucoup réconforté les conseillers.