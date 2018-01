Conflit pour le contrôle de Marché Bou Bess : Aly Ngouille Ndiaye aurait tranché en faveur de Djeddah Thiaroye Kao

Tout semble indiquer qu’on va vers un dénouement dans le conflit territorial opposant les communes de Wakhinane Nimzatt et de Djeddah Thiaroye Kao. En effet, les deux antagonistes ont été reçus ce matin par le ministre de l’Intérieur. Celui-ci, selon nos sources, a tranché en faveur de Djeddah Thiaroye Kao, conformément à l’arrêt de la Cour suprême. Nous avons recoupé l’information auprès des deux camps. Si du côté de Wakhinane Nimzatt on ne laisse rien filtrer de cette rencontre, par contre, l’autre partie confirme le verdict de M. Aly Ngouille Ndiaye. Joint par nos soins, le maire libéral Cheikh Dieng, qui accuse Aliou Sall d’avoir « usé de sa qualité de frère du président de la République pour léser sa commune », a expliqué que « le ministre a demandé l’application de l’arrêt de la Cour suprême dans toute sa rigueur ».



Pour rappel, la gestion dudit marché est depuis la phase opérationnelle de l’Acte 3 de la décentralisation au cœur d’une « guerre froide » entre ces deux communes de la banlieue dakaroise appartenant qui à Pikine, qui à Guédiawaye. En janvier 2017, la Cour suprême a tranché en faveur de la collectivité dirigée par Dr. Dieng. Un verdict contesté par le camp de Racine Talla. C’est ainsi que l’autorité avait pris un arrêté conservatoire, suspendant toute collecte de taxe dans ce marché.



Ce qui n’a pas empêché les deux parties de se signaler tout dernièrement quand des travailleurs de Wakhinane Nimzatt se sont opposés vigoureusement à tout prélèvement de taxe, par l’autre commune, auprès des commerçants de Marché Bou Bess. Il a fallu l’intervention musclée de la police pour faire éviter le pire.



Toutefois, Dakaractu reste à la disposition de Djeddah Thiaroye Kao pour recueillir sa version des faits relatés plus haut.