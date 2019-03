Conflit casamançais : « Le Sénégal est sous l’œil du cyclone avec le terrorisme à l'Est » médiateur

La coordination sous régionale des organisations sociales pour la paix en Casamance (COSPAC), a initié un forum à Tambacounda. Il s'agit entre autres, de discuter avec les jeunes de Tamba et Kédougou sur le conflit et les potentialités socio-économiques : la parole aux jeunes. Nouah Cissé, le Médiateur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, considère que le Sénégal est sous l’œil du cyclone avec le terrorisme à l'Est et qu'il est devenu une nécessité de faire la paix dans un combat où il n'y a ni vainqueur ni vaincu entre les protagonistes (État du Sénégal et le MFDC)