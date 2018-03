Commercialisation de l’arachide : l’État décroche un engagement sur une capacité de production de 960 000T par an (Ministère)

Le Ministre du Commerce de la consommation, du Secteur Informel et des PME, a réuni ce mardi 05 Mars 2018 à 16H à son cabinet, les industriels huiliers et le regroupement des Acteurs du Secteur de l'Industrie et l'Agroalimentaire de Touba (RASIAT) composé principalement par les transformateurs d’huile brute d’arachide.



Cette rencontre qui entrait dans le cadre des concertations en vue de la commercialisation de la production d’arachide a permis de conclure sur un certain nombre de mesure a mettre en oeuvre pour résoudre durablement le problème de commercialisation sur la chaine de valeur arachide.

La concertation s’est accordé sur les 10 points qui suivent :



1- L’engagement des industriels et producteurs huile brute d’arachide sur une capacité de production de 197000T d’huile par an soit 600 000T d’arachide.



2- L’engagement des producteurs d’huile brute réunis autour du RASIAT de transformer 700T d’arachide décortiqué par jour soit 1000T d’arachide en coque ce qui représente un volume équivalent à 360 000T d’arachide par An.



3- L’obligation faite aux industriels de transformer l’arachide produite au Sénégal selon les critères de part de marché et de capacité productive opérationnelle.





4- L’adossement des importations d’huile à la transformation et à la commercialisation de l’huile d’arachide produite au Sénégal.



5- L’Application des mesures de sauvegarde prévues par l’OMC concernant les huiles d’origine hors CEDEAO .



6- L’organisation par le Ministère du commerce de tout le processus de commercialisation, dans les différents segments de la chaine de valeur huile d’arachide et la fixation des prix pour les artisans, industriels et commerçants, consommateurs.



7- L’application de la norme huile à tous les acteurs de la chaine de valeur



8- Démarrage d’une campagne de communication et de promotion de l’huile d’arachide conforme aux normes de qualité demandées par les consommateurs.



9- Accompagnement par l’Etat des industriels dans l’exportation de l’huile d’arachide produite au Sénégal.



10- L’Accompagnement des artisans producteurs d’huile brute vers une industrialisation réussie et dans le respect des normes de qualité