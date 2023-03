Classement Brand Finance : Le Sénégal parmi les 20 pays africains les plus influents au monde.

Le Sénégal figure parmi les 121 pays les plus influents au monde selon le classement 2023 du cabinet britannique Brand Finance qui a publié les résultats de son enquête, ce 2 mars, à l’occasion de la rencontre annuelle Global Soft Power. Le Sénégal occupe la 16ème place des 20 pays africains du classement et la 103ème position au niveau mondial. Les trois pays africains que sont l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc dominent le haut du classement africain.







Le Sénégal qui a obtenu un surplus de +7 points a connu des progressions significatives comparé au classement précédent établis par l’étude et dont les critères touchent à huit (8) piliers notamment aux affaires et commerce, à la gouvernance, aux relations internationales, à la culture et traditions, aux médias et communication, à l’éducation et science, population et valeurs, puis avenir durable.







D’autres pays africains tels que le Botswana (+16), le Soudan (24), les Seychelles (+16), la République démocratique du Congo (+9) ont eux aussi connu des avancées significatives.



La Tanzanie (+3), le Cameroun (+3), l’île Maurice (+4) et l’Angola (+3) ont eu une progression moins notable.







L’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc en haut du classement africain ont tous perdu en influence comparé aux derniers résultats établis. En outre, la Tunisie (-7), la Côte d’Ivoire (-9), le Ghana (-6), le Kenya (-5) et l’Éthiopie (-7) ont subi une régression. Tandis que le Rwanda (-11 places), l’Algérie (-11 places) et le Nigeria (-24 places) ont constaté une chute plus marquée.







Les grands gagnants de cette année sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne qui se sont positionnés dans le top 3 du classement mondial des nations les plus influentes.







Il faut relever que les marques des pays d'Amérique latine et d'Afrique subsaharienne sous-performent dans l'indice. L'Afrique du Sud est le leader régional en Afrique subsaharienne, même si, comme le Brésil, elle a également chuté dans le classement cette année avec une 40e place au niveau mondial, contre la 34e l’année dernière. Le pays reste confronté à d'importants défis. Cela s'est traduit par des déclins dans tous les piliers à l'exception de la culture et des traditions, a renseigné le rapport.







Le classement africain s’est opéré comme suit.