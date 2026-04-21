Cité Millionnaire : séquestrée, violée et enceinte — le piège infernal tendu à une femme mariée par un livreur de 18ans —les dessous d’une affaire qui choque Grand-Yoff

Une affaire d’une rare gravité secoue la commune de Grand-Yoff. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, un jeune livreur de 18 ans a été arrêté puis déféré au parquet de Dakar pour des faits présumés d’enlèvement, de séquestration et de viol ayant conduit à une grossesse sur une femme mariée.



Une stratégie de manipulation qui vire au cauchemar



Tout commence par une plainte déposée le 7 avril 2026 par A.D. Diallo, une ménagère de 27 ans vivant à la Cité Millionnaire. Dans sa déposition, relayée par L’Observateur, la victime décrit une approche progressive et calculée.



Le mis en cause, identifié comme I. Ba, de nationalité guinéenne, aurait d’abord tenté de gagner sa confiance en s’intéressant de près à son enfant âgé de deux ans. Une manœuvre qui lui aurait permis d’obtenir son numéro de téléphone, malgré les refus répétés de la jeune femme qui rappelait être mariée.



Mais derrière cette apparente proximité se cachait, selon la plaignante, une intention bien plus sombre.



Séquestration et violences sexuelles sous menace



Le récit bascule dans l’horreur en janvier 2026. Sous prétexte de la raccompagner, le suspect aurait conduit la victime dans une chambre de la Cité Millionnaire. Là, il aurait verrouillé les lieux avant de lui imposer un rapport sexuel sous la contrainte.



Le calvaire ne s’arrête pas là. Toujours selon L’Observateur, l’agresseur aurait simulé l’enregistrement d’une vidéo compromettante pour faire chanter la victime. Sous la menace de diffusion à son mari et à sa famille, celle-ci affirme avoir subi deux autres agressions sexuelles.



Une tentative d’agression jusque dans le domicile familial aurait également été signalée, sans succès grâce à la résistance de la victime.



Enlèvement nocturne et course-poursuite dramatique



Les faits prennent une tournure encore plus alarmante en mars dernier. Aux alentours de 22 heures, la victime aurait été interceptée par son agresseur présumé, armé d’un objet tranchant.



Sous la menace, elle aurait été contrainte de monter sur un tricycle avant d’être conduite vers Keur Mbaye Fall. Une violente altercation s’en serait suivie, interrompue par l’intervention courageuse d’un vigile, Kabou Fall.



Ce témoin clé, cité par L’Observateur, raconte avoir été alerté par des cris en pleine nuit. Il décrit une scène de lutte intense, la victime tentant de fuir tandis que son agresseur cherchait à la maîtriser.



Dans un acte de bravoure, le vigile s’accroche au tricycle pour empêcher l’enlèvement. La fuite se termine par un violent accident contre un poteau électrique. Le suspect abandonne alors le véhicule et prend la fuite, laissant la victime être secourue par son frère.



Une grossesse qui alourdit les charges



Les investigations ont été appuyées par une réquisition médicale à l’Hôpital Idrissa Pouye. D’après des sources médicales citées par L’Observateur, la victime présente une grossesse évolutive d’environ trois mois, un élément accablant qui renforce la gravité des accusations.



Arrestation et dénégations



Le suspect a finalement été interpellé le 18 avril 2026 lors d’une opération de guet-apens menée à la Cité Millionnaire. Placé en garde à vue, il a tenté de nier les faits, évoquant un complot.



Malgré ses dénégations, les témoignages concordants et les éléments matériels réunis ont conduit à son déferrement devant le parquet de Dakar. Il devra répondre des chefs d’enlèvement, séquestration et viol ayant entraîné une grossesse.