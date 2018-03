Christophe Bigot : « Depuis 2007, la France a injecté au moins 80 milliards dans des projets en Casamance. »

C'est en marge du baptême d'un certain nombre d'infrastructures scolaires que l’ambassadeur de France au Sénégal et le ministre de l'éducation nationale ont présidé ce lundi, que Christophe Bigot est revenu sur l'engagement de la France à booster l'économie de la région naturelle de Casamance. « L’ampleur des actions qui sont menées par la France au Sénégal est énorme », a déclaré le chef de la diplomatie française au Sénégal avant de préciser les actions qui touchent à la relance du tourisme, au développement agricole dans la région de Sédiou, à l'emploi des jeunes par la création de petites et moyennes entreprises entre autres.

A en croire toujours Christophe Bigot, le montant total des projets réalisés en Casamance depuis 2007 est chiffré à 80 milliards de Fcfa...