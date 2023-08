Choix du candidat de Benno : Le président Macky Sall, loin de toute pression et influence, fera un choix assumé et objectif

Le candidat de la coalition présidentielle ne va pas tarder à être découvert. L’attente est certes longue, mais le choix doit être minutieusement fait. De retour de son voyage en Afrique du Sud, le Président Macky Sall est attendu sur ce choix.







Aux médiateurs de l'Alliance pour la république composés de Mahmoud Saleh, Mor Ngom, Benoit Sambou et Augustin Tine avec qui il a échangé sur la question, informe le journal l’Observateur, le Président Sall a tenu à préciser que le choix de son candidat est clair dans sa tête. Le président de l’Alliance pour la République informe qu’il demeure «insensible aux pressions», jure de faire le choix objectif. « Un choix déjà clair dans sa tête ».







Selon le confrère qui donne des détails sur cette question qui tient en haleine la mouvance présidentielle, Macky Sall a expliqué à ses hôtes qu'il n'y a aucune ambigüité à son niveau pour ce qui est du choix. Mais, il a dit avoir pris le temps de consulter tout le monde, d'écouter les candidats et de jauger l'opinion sur la perception qu'elle a sur les candidats. C'est dans cette optique qu'il a annoncé l'audience qu'il va accorder, aujourd'hui vendredi, à Mame Boye Diao qui, pour rappel, est le seul qui n’a pas été entendu sur la question.







Le Président Macky Sall a encore martelé devant le groupe de médiateurs de l'Apr qu'il fera un choix objectif. «Je ne suis pas dans le subjectivisme et le sentiment», a-t-il dit en substance. D'après des informations de L'Observateur, le Président de Bby a rappelé sa position de toujours mettre en selle le candidat qui soit le meilleur pour le parti et pour la coalition.







Le Président est pour un candidat qui inspire la confiance et que la population aime. D'ailleurs, il s'est étonné que des responsables du parti puissent penser user de méthodes politiques pour lui faire changer d'avis. Macky Sall a clairement indiqué être «insensible à la pression et à l'influence». Au cours des discussions, le parti et la coalition ont été au cœur des préoccupations. Car aucun candidat ne saurait se détourner de ces deux entités. Et ça a été l'occasion pour les responsables de s'insurger contre les actions politiques menées par certains candidats allant dans le sens de saper l'unité du parti et de défier l'autorité du Président Macky Sall. Car, les prises de positions et les réunions avec des pans du parti ou de la coalition sont une menace à la cohésion du parti. Aussi, le fait de continuer à activer des réseaux et lobbies pour faire passer sa candidature est une opposition à la carte blanche donnée à Macky Sall lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) de l'Apr.





L’Observateur informe que le Président Sall a reçu, hier, la commission de médiation des alliés. Modou Diagne Fada et Oumar Sarr ont longuement échangé avec Macky Sall sur les détails de leurs travaux avec les candidats à la candidature. Un compte rendu complet lui a été fait et un rapport détaillé lui a été remis. Des éléments qui devraient permettre au Président de faire le meilleur choix.