Cherté du prix du ciment : « Le Sénégal fait partie des pays d’Afrique de l’Ouest où le prix du ciment est le plus accessible » (Oumar Sarr, ministre)

Répondant aux nombreuses interrogations soulevées par les députés autour de la cherté du prix du ciment, le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, a fait savoir que le Sénégal fait partie des pays d’Afrique de l’Ouest où le prix du ciment est le plus accessible.



Selon lui, il faut qu’on aide de plus en plus les Sénégalais parce que nous avons la chance d’avoir du calcaire à la différence des autres pays. « Nous devons tout faire pour que le prix du ciment n'augmente pas. Il y a une augmentation des dépenses concernant le ciment utilisé dans certaines cimenteries due à l’augmentation du prix du clinker », a-t-il précisé.



À l’en croire, le président de la République a donné des instructions au ministre du Commerce pour l’homologation des prix afin qu'ils ne soient pas augmentés.