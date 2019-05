Chérif Abdou Rahmane Tilala Fall sur les agresseurs : " Ay saï-saï lagnou, you amoul bène djom "

Chérif Abdou Rahmane Tilala Fall est très remonté contre les agresseurs qui tuent ou qui violentent les femmes. Il les taxe de « saï-saï » qui n’ont pas de vergogne et qui aiment la facilité en se versant dans des violences. Chérif Abdourahmane Tilala Fall qui sacrifiait à la tradition en organisant ce dimanche au terrain de la Sicap, une journée de grâce (Thiant), de récital du saint Coran et de Khassaïdes, demande aussi aux soi-disant « baye fall », de laisser tomber l’alcool et la drogue et d’aller travailler comme le recommande Serigne Touba...