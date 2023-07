Chavirement pirogue Ouakam : Les trois blessés sont en audition à la gendarmerie (source administrative)

Aussitôt tirés d'affaires du chavirement d’une pirogue de fortune aux larges de la côte de Ouakam et plus précisément en face de la mosquée dite de divinité, les trois rescapés sont devant les enquêteurs de la gendarmerie pour les besoins d’enquête.







Cette pirogue, selon des sources, fait partie de celles qui convoyaient les candidats à la migration irrégulière de la terre ferme à la grande pirogue qui serait en pleine mer à attendre ses potentiels clients pour faire le voyage clandestin.







Selon le ministre, la plupart des candidats viennent de la grande banlieue de Dakar, c’est-à-dire Yeumbeul et environs,Touba et les villages voisins.