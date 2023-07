Chavirement d'une pirogue aux larges de Ouakam : Une autre à bord de laquelle plusieurs clandestins interceptée à la même heure à Saint-Louis

Le ministre de l’Intérieur n’a pas voulu aller trop loin sur les premiers éléments d’enquête du chavirement. Antoine Diome informe que cette pirogue aurait pris départ à Thiaroye, puis une escale de Yarakh avant de poursuivre sa route qui a pris fin aux larges de Ouakam. Selon lui, les candidats ont quitté Yeumbeul et environs, Touba et ses environs, Mboro...Ce sont les premiers éléments de l’enquête.



Toutefois, il révèle qu’ « au moment où la Marine s’affairait pour neutraliser cette pirogue qui a causé autant de morts, une autre a été interceptée à Saint-Louis plus précisément à Ngoxu Mbathie ».