Chavirement d’une pirogue à Ouakam ayant occasionné 15 morts, la marine nationale a-t-elle tenté de les arrêter à tout prix ?

Quelques heures suite au naufrage d’une pirogue de fortune remplie de migrants, au niveau de la plage de terrou bi (Ouakam), les théories vont bon train sur les conditions qui ont entraîné le drame. Et, d’aucuns parlent d’une présumée chasse à l’homme entre la marine sénégalaise et les passeurs clandestins qui, en fuyant auraient fini par forcer leur débarquement au niveau de la plage de Ouakam causant le chavirement de leur embarcation et la mort de plusieurs personnes. Interrogé sur les faits, Samba Kandji, l’adjoint du maire de Ouakam, n’a pas voulu se mouiller : « Je n’en sais absolument rien », a-t-il répondu tout en regrettant la situation qui a occasionné au moins 15 morts provisoirement…