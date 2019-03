Celebration de la journée du 08 Mars : La Cosydep pose le debat sur la violence à l'egard des filles en milieu scolaire.

Dans le cadre la célébration de la journée internationale de la femme (JIF), la Coalition en Synergie pour la défense de l'Education publique, (COSYDEP), en partenariat avec l'ONG ONE Campaign et SDSN, a organisé ce jeudi 07 Mars, une table ronde sur le thème, "les violences à l'égard des filles en milieu scolaire : quelles mesures et solutions durables ?" Le forum s'est déroulé au Centre culturel Blaise Senghor en présence de plus de 200 élèves du lycée Limamoulaye de Pikine, du Groupe Scolaire St Pierre et du CEM Hann Mariste...