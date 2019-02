Campagne électorale / Audition ratée de Macky Sall : La plateforme des femmes pour la paix en Casamance regrette...

La plateforme des femmes pour la paix en Casamance, après avoir manqué hier l'audition du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall, a convoqué la presse pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur sa non audition.

Pourtant, Macky Sall étant le président sortant, il avait eu le privilège de voir ces femmes se déplacer pour le trouver à la gouvernance. Mais hélas, rien n'y fit. "Nous avons fait le pied de grue pendant 4 tours d'horloge, en vain. Et le comble est que son cabinet n'était même pas au courant de l'audience. Nous avons tiré toutes les conséquences de cette affaire", regrette Fatou Guèye, la porte-parole de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance.

Les deux autres candidats qui restent, à savoir Ousmane Sonko et Idrissa Seck, seront auditionnés ce mercredi matin au même hôtel que celui dans lequel Issa Sall et Madické Niang avaient été reçus...