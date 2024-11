Campagne Agricole 2024: Le PR Diomaye demande des dispositions idoines pour la fixation du prix de l'Arachide et la tenue d'un conseil Interministériel sur la commercialisation

Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu, ce mercredi 20 novembre 2024, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye est revenu sur la campagne de commercialisation de la production agricole. Ainsi, le Président de la République a demandé au Gouvernement de veiller à la préservation des intérêts des producteurs, à la juste rémunération de leurs productions et au développement de l’industrie nationale dans une perspective de consolidation de la souveraineté économique.Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions idoines en vue de la fixation adéquate du prix du kilogramme d’arachide au producteur", renseigne le communiqué.



Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, " invité le Premier Ministre et les Ministres chargés de l’Agriculture et de l’Industrie à définir, dans le consensus avec les opérateurs et les industriels du secteur, une méthode d’intervention sur les marchés de l’arachide.Ce qui permettra d’assurer la sécurisation des revenus des producteurs et la modernisation de l’outil industriel de transformation locale de la production arachidière nationale", informe le document.



Enfin, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier Ministre de tenir, dans les meilleurs délais, un Conseil interministériel sur la campagne de commercialisation agricole.