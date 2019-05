Café Ramadan / Mamour Ba Thiam : « Le système de la santé a besoin d’être régulé et assaini pour que tout le monde s’y retrouve… Les hôpitaux et les fournisseurs sont confrontés à des difficultés… La CMU tue l’État »

Le système de santé va mal! C’est le cri du cœur d’un fournisseur d’équipements médicaux, Mamour Ba Thiam, qui remet en cause les appels d’offres qui favorisent trop souvent le marché chinois voire indien au détriment de la préférence nationale. L’invité de ce numéro de Café Ramadan estime que la chaîne de distribution a besoin d’être régulée, d’être assainie pour que les hôpitaux, les fournisseurs et même l’État puissent s’y retrouver. Celui qui met à nu les difficultés de tout le système sanitaire, demande au ministre de tutelle d’avoir de la hauteur pour réunir tous les acteurs concernés et incite l’État à mettre sur pied une politique capable de créer une usine de seringue et le minimum de consommables pour les hôpitaux...