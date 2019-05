Café Ramadan : Le nouveau Directeur des Domaines, Mame Boye Diao se livre à Dakaractu : “Mon premier objectif, c'est de vider les instances (...) Mes ambitions pour Kolda”

Nommé Directeur des Domaines, Mame Boye Diao a donné sa première interview à Dakaractu, dans l’émission Café Ramadan. Le remplaçant de Mamour Diallo a ainsi remercié le président de la République qui, rappelle-t-il, en le portant à la tête des Domaines, n'a fait que renouveler la confiance qu'il a en lui. “C'est ma troisième nomination sous le président Macky Sall”, se réjouit Mame Baye Diao qui n'a cependant pas manqué de rendre “un bel hommage” à son prédécesseur. “Beaucoup d'efforts de modernisation ont été faits”, reconnaît le nouveau boss des Domaines.

Pour autant, il dit constater un existant à purger. Et Mame Boye Diao en fait son objectif premier. “Je me suis fixé un objectif à court terme. Quand j'ai pris service, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'instances”, fait-il remarquer, non sans promettre de tout vider les deux prochains mois. “Penser à avoir une approche novatrice”, résume le nouveau Directeur des Domaines qui assure être un homme du sérail.

Dans la suppression du poste de Premier ministre, Mame Boye Diao voit une volonté du président de la République “d'être en face des Sénégalais”. Il décèle aussi une volonté de se départir des éventuels tiraillements politiques en perspective de la présidentielle de 2024. Échéance qui, avoue Mame Boye Diao, aiguise des appétits au sein de la mouvance présidentielle.

Par ailleurs, l'un des principaux responsables de l'Alliance pour la République à Kolda trouve normal l'invitation au dialogue lancée en direction de l'opposition, car il estime que les questions liées à l'organisation des prochaines élections doivent être discutées pour éviter les mêmes complaintes. Il dénonce cependant le fait que “certains veulent toujours poser les mêmes préalables”.

Ses ambitions pour Kolda se sont aussi invitées à la discussion. À ce sujet, Mame Boye Diao avoue mener un combat pour que “le potentiel de Kolda soit valorisé au bénéfice des Koldois”.