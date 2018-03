CONTENTIEUX ENTRE CHEIKH TALL DIOUM ET LA MAIRIE DE DAKAR : Khalifa Sall débouté

Le maire de Dakar Khalifa Sall a encore été débouté après avoir attrait devant la barre l’Etat du Sénégal et l’homme d’affaires Cheikh Tall Dioum.

En effet, le premier estimait que le site abritant le Cinéma El Mansour était une propriété de la ville de Dakar alors que l’autre estimait que le bien lui appartenait. On se souvient d’ailleurs que Cheikh Tall Dioum avait porté plainte contre la ville de Dakar et son maire après la descente musclée sur les lieux d’agents de la mairie.

A son tour, Khalifa Sall avait aussi saisi la Justice. Dans son verdict rendu le 1er mars dernier, le tribunal a débouté la ville de Dakar de toutes ses demandes.

Et vous savez quoi ? L’avocat de Cheikh Tall Dioum dans cette affaire se trouve le très virulent Me Baboucar Cissé engagé aussi par l’Etat dans le cadre de l’affaire Khalifa Sall et Cie...