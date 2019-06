CAN 2019 / CHEIKH SECK, ANCIEN GARDIEN DES LIONS : « Les attaquants seront les meilleurs alliés des gardiens de but »

« Nous avons de très bons gardiens, les attaquants les aideront en marquant leurs occasions surtout les premières qui s’offriront à eux », a expliqué l’ancien gardien de but international, par ailleurs vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Cheikh Seck, présent à la préparation des Lions, estime que le Sénégal dispose de grands portiers qui devraient lui permettre d’aller loin lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Le gardien de but, en voyant ses attaquants marquer, « gagne en confiance et encore plus si ces derniers prennent leur part dans les tâches défensives », a indiqué l’ancien gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, dans un entretien exclusif avec l’APS.

Cheikh Seck estime que le Sénégal est bien paré derrière et souligne que le premier match dans une compétition telle que la CAN s’avère en général déterminant pour la suite.

Aussi tout le monde est-il appelé à « soigner son entrée en matière notamment les gardiens de but », a indiqué Cheikh Seck, qui a été de plusieurs campagnes du Sénégal en CAN (1986, 1990, 1992 et 1994).

Selon l’actuel vice-président de la Fédération sénégalaise de football, le Sénégal a la chance de disposer de portiers de « très haut niveau ».

« Les premières prises de balle et les premières relances à la CAN sont très importantes », a-t-il relevé, soulignant que la Tanière dispose de joueurs dotés d’une « grande connaissance de très haut niveau ».

Le Sénégal qui a clôturé sa préparation par une victoire 1-0 aux dépens du Nigeria, démarre sa compétition ce dimanche contre la Tanzanie, avant de rencontrer les deux autres adversaires de son groupe que sont l’Algérie et le Kenya.