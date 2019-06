Budget du Sénégal : baisse des ressources de 4 071,77 à 3 988,63 milliards en 2019 (DOCUMENT)

Les ressources de la loi de finances rectificative pour l’année 2019 au Sénégal ont été revues à la baisse passant de 4 071,77 milliards FCFA à 3 988,63 milliards FCFA, soit 83,14 milliards FCFA en valeur absolue et 2% en valeur relative. Selon le document portant projet de loi de finances 2019, cette situation s’explique par : - la révision à la baisse des recettes fiscales pour 100 milliards FCFA, des dons budgétaires pour 12,77 milliards FCFA et des prêts projets pour 150 milliards FCFA ; - la hausse exceptionnelle des appuis budgétaires, dont le montant cumulé passe de 65 milliards de FCFA à 294,9 milliards de FCFA ; soit une progression de 229,9 milliards de FCFA en valeur absolue explique le document. Au cours du premier trimestre 2019, les dépenses ont connu une forte hausse par rapport aux objectifs. Au total, le volume des dépenses de la LFR 2019 connaît une baisse par rapport à la LFI passant de 4 071,77 milliards de FCFA à 3 988,63 milliards de FCFA, soit 83,14 milliards de FCFA en valeur absolue et 2% en valeur relative.