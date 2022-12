Budget 2023 de la mairie de Ziguinchor : Ousmane Sonko casque 5 milliards dont 60% pour les investissements de Burock

Le conseil municipal de Ziguinchor a voté son budget pour l’exercice 2023. Pour le premier budget qu’il a fait voter, Ousmane Sonko a haussé le montant de 2 milliards par rapport au précédent. Il passe de 3 à 5 milliards. Le maire, Ousmane Sonko justifie l’augmentation.« 83% du budget étaient destinés au fonctionnement. Seuls 16% étaient pour les investissements. Un tel budget ne peut rien servir à la population. Les salaires et les dépenses de prestige bouffent le budget », explique le premier magistrat de la capitale sud du pays.Cependant, il dit renverser la tendance entre l’investissement et le fonctionnement. « On a renversé la tendance, pour pouvoir construire des écoles, des routes et des espaces publics. 60% pour les investissements et 40% pour le fonctionnement », dit-il.Ainsi, avec ce pourcentage important alloué aux investissements, Sonko promet de mettre en œuvre son programme Burock qui prévoit la matérialisation de plusieurs investissements...