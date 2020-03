Bocuse d’or : les encouragements du ministre du Tourisme

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur Alioune Sarr, a présidé ce samedi 29 février à Dakar, la remise des trophées de la première édition du Bocuse d'or Sénégal 2020 ainsi que la sélection nationale de pâtisserie.



Dans son discours, Monsieur Alioune Sarr a tenu à saluer cette initiative remarquable de l'académie Bocuse d'Or Sénégal et a félicité la fédération nationale des cuisiniers du Sénégal pour son professionnalisme.



Il exhorte les vainqueurs, les participants et les organisateurs, à continuer à faire rayonner la cuisine et les talents sénégalais et donner à la gastronomie toute sa place dans le rayonnement et la promotion de la destination Sénégal.



Le Ministre Alioune Sarr a, en outre, décidé d'inscrire le Bocuse d'Or dans l'agenda touristique et gastronomique du Sénégal.



Rendez-vous est donc pris en 2021 pour la deuxième édition au pays de la Teranga.



Pour rappel, créé en Janvier 1987 par le cuisinier français Paul Bocuse, Bocuse d’or est l’un des plus prestigieux concours mondial de Gastronomie.