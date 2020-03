Bocuse d’Or Sénégal : Amadou Badji, Mbaye Samba et Younes Salomon remportent le trophée .

Les chefs de la gastronomie sénégalaise et de la pâtisserie viennent d’être connus. Il s’agit de Mbaye Samba, (sous-chef de cuisine à l’Hôtel Radisson Blu), d’Amadou Badji, (Chef pâtissier à l'hôtel Terrou-Bi), ainsi que le Chef Younes Salomon (Gourmandine) qui ont ébloui les membres du jury lors de la Sélection nationale de pâtisserie qui a baissé ses rideaux ces 28 et 29 février à l'Hôtel King Fahd Palace. Et ce, de par leur talent culinaire.



C'est à l'unanimité que les jurys, acteurs de la pâtisserie mondiale ont rendu leur verdict et les ont sacrés meilleurs dans leurs domaines respectifs. Au-delà du titre de meilleur pâtissier option sucre, option Chocolat et Chef en Gastronomie du Sénégal en 2020, ils reçoivent chacun la coquette somme d'un million de francs CFA et représenteront le Sénégal lors du Bocuse d'or Afrique, le 21juin prochain à Marrakech (Maroc).