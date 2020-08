Birahime Seck (Forum civil) : « Des assises pour une réforme de la justice permettraient à l'exécutif de se laver de tout soupçon d'ingérence »

« Des assises pour une réforme de la justice permettraient à l'exécutif de se laver de tout soupçon d'ingérence », préconise le coordonnateur du Forum civil.



Du côté de cette association de la société civile on se demande quel était le rôle du Comité de Concertation sur la modernisation de la Justice que dirigeait le Professeur Isaac Yankoba Ndiaye.



Birahime Seck d’indiquer qu’une « réforme de la justice est un impératif pour une démocratie durable dans un contexte d'insécurité et d'instabilité dans la sous-région. »



« Toute réforme politique ou sociale sans une justice crédible et indépendante ne sera que vaine tentative », a-t-il précisé. Selon lui, les agressions contre l'indépendance et la crédibilité de la magistrature « n'honorent pas notre République et elles ne rassurent guère les citoyens .»



Il serait alors, estime le membre de la Société civile, « tout aussi dangereux de laisser la justice uniquement entre les mains des professionnels, encore moins celles des magistrats qui rendent la justice au nom du Peuple. »