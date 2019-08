Basket : Youssou Ndoye signe à Nanterre.

Youssou Ndoye jouera la saison 2019/2020 à Nanterre. Actuellement en préparation avec l’équipe nationale du Sénégal de basket, Youssou Ndoye, qui était jusque-là à JL Bourg, vient de signer à Nanterre pour dit-il « aller vers un nouveau challenge passionnant ».



Meilleur rebondeur de Jeep ELITE la saison dernière (8.8rbds par match) et surtout 2e meilleur joueur du championnat à l’évaluation (18.9), Youssou Ndoye avait également été élu dans le 5 Majeur de la saison aux côté de Lahaou Konaté.



Ce poste 4-5 sénégalais arrive en provenance de la JL Bourg où il a brillé pendant 3 saisons, permettant au club de retrouver l’élite et d’y figurer parmi les prétendants aux Playoffs la saison dernière. International sénégalais, Youssou arrivera dans les Hauts-de-Seine après la Coupe du Monde.



Pour le club JL Bourg qu’il vient de quitter, Youssou Ndoye a écrit ces mots : « Je quitte ce grand club qu'est la JL Bourg avec émotion. Je vous annonce personnellement mon départ pour Nanterre. Un nouveau challenge passionnant s'ouvre à moi. Je commence une nouvelle étape dans ma carrière, je suis très enthousiaste avec mon avenir, mais je sens déjà la nostalgie de ne plus jouer avec de grands amis, dans une ville et un club où on m'a traité si bien. Je suis très reconnaissant pour les moments vécus, avec mes coéquipiers, les employés du club, le staff technique, le personnel médical et les supporters. Je souhaite également le meilleur à l'ensemble de mes coéquipiers. Dans le vestaire, j'ai trouvé des frères qui vont énormément me manquer. Je vous aime tous ! »



Dakaractu souhaite bonne chance à Youssou Ndoye et beaucoup de réussite dans ce nouveau challenge.