Barça : Wagué reprend plus tôt que prévu

Le Sénégalais du Barça, Moussa Wagué, reprendra la compétition plus tôt que prévu. Blessé aux adducteurs dans la foulée de la signature de son contrat pour le club catalan, l’arrière droit international devait observer un arrêt forcé de quatre semaines.



Mais, selon Record, Wagué est sur le point de faire mentir ce premier diagnostic. Le journal rapporte qu’il a repris les courses hier, jeudi 23 août, sous la supervision du préparateur physique du Barça et de kinés du club. La même source indique que le Lion a effectué quelques tours de terrain et que sa douleur à l’aine est en train de disparaître.