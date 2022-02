Barça : Lionel Messi voulait recruter Sadio Mané

Selon SER Catalunya, l’une des conditions pour que Lionel Messi prolonge au FC Barcelone l’été dernier était l’arrivée du Sadio Mané en Catalogne. Le club blaugrana avait en effet tenté de recruter l’ailier de Liverpool durant le mercato estival. Mais l’opération n’avait pas été possible puisque Liverpool ne souhaitait pas se séparer du Sénégalais de 29 ans et que le Barça n’avait pas les moyens financiers pour réaliser ce transfert.

Lionel Messi avait donc conditionné son éventuelle prolongation à cette arrivée auprès de la direction du FCB. L’Argentin souhaitait que l’effectif catalan soit renforcé. L’attaquant du PSG apprécie en effet tout particulièrement le champion d’Afrique. « J'ai choisi Mané parce que c'est un joueur que j’aime, il a fait une belle année et a été très important pour toutes les succès de Liverpool » avait déclaré la star argentine en 2019 pour justifier son vote pour l’ailier des Reds pour le trophée FIFA-The Best.

FM