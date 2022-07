Baccalauréat 2022 - Le lycée de Ngoundiane maintient sa cadence dans l’excellence.

Alors que les résultats du baccalauréat général de l’année 2022, viennent de tomber dans plusieurs jurys d’examen, le Lycée de Ngoundiane dans l’académie de Thiès, vient confirmer sa tradition d’excellence.



En effet, sur les 220 candidats qui ont effectivement composé dans les trois séries (S2, L’ et L2), 84 sont admis d’office dont 3 mentions Bien en S2, une mention Assez bien en L’ et 6 mentions Assez bien en L2 et 80 doivent effectuer le second tour.



Au total, donc 164 candidats sont admissibles soit un pourcentage de 74,5% qui dépasserait largement la moyenne nationale si on se fie aux premières tendances dont les résultats ne sont pas très fameux dans plusieurs lycées du pays.



Cette tradition d’excellence s’explique par une conjugaison d’efforts fournis par les différents acteurs du secteur éducatif de la localité. En effet, il n’est pas besoin de rappeler les importants investissements que le Maire de Ngoundiane Monsieur Mbaye Dione et son équipe effectuent annuellement dans le cadre du domaine éducatif, y compris dans les cycles moyen et secondaire qui sont pourtant du ressort du Conseil départemental (construction de salles de classe et d’un bloc scientifique, dotation d’un matériel de reprographie, dotation de rames de papier, mise en place de deux bibliothèques scolaires dans les deux maisons de jeunes de la commune, organisation de journées de synthèse préparatoires au baccalauréat …)



À côté de l’équipe municipale, il faut saluer aussi l’engagement constant du corps professoral et du personnel administratif à accompagner les élèves durant tout leur cycle, sans oublier le rôle déterminant que jouent les parents d’élèves.



En attendant les résultats du BEFM qui démarre ce jeudi 21 juillet 2022, il est important de rappeler qu’avant le baccalauréat, Ngoundiane s’était déjà distinguée de fort belle manière par de bons résultats au CÈPE et à l’entrée en 6ème...