Babacar Lô Ndiaye sur le recours de Idrissa Seck : " L'opposition est libre de protester devant la Cedeao... Mais l'Assemblé Nationale est souveraine..."

Le président de la Convergence des forces républicaines s'est prononcé sur sur la nouvelle bataille de l'opposition concernant la saisie des juridictions sous régionales et continentales pour contester la loi sur le parrainage.



Selon le responsable politique de l'Apr à Kaolack, " L'assemblée nationale étant une institution légitime, son rôle entre autre est de voter des lois. L'opposition est libre de protester devant la Cedeao, mais il faut préciser que la Cedeao est une institution de la sous-région contrairement à l'assemblée nationale qui est habilitée à voter des lois pour le peuple. Elle est souveraine ! "



Empiétant sur les plates-bandes de l'opposition, l'ingénieur en planification de préciser : " Je ne peux comprendre qu'on puisse avoir une ambition présidentielle et ne pas pouvoir réunir 0,8% du fichier électoral. C'est la seule raison de leur agissement. "



Et il s'explique sur la pertinence de cette loi avant de s'attaquer ouvertement à Idy. " Cette loi est faite pour rationaliser les partis politiques et faire de l'économie pour le contribuable. Obnubilé par le pouvoir, Idrissa Seck n'a plus les pieds sur terre..."