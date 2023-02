BBY DE TOUBA - MBACKÉ / « Sonko et le Pastef doivent présenter leurs excuses… Ils ont perturbé la quiétude de Touba! »

Suite aux manifestations qui ont secoué la cité religieuse le 10 février dernier, la Coalition Benno Bokk Yaakar de Touba et de Mbacké a effectué ce samedi, une sortie au vitriol à travers une déclaration qui n’a pas ménagé Ousmane Sonko et son parti. Après avoir rappelé les raisons qui ont poussé Serigne Touba à fonder cette cité, les leaders de la coalition présidentielle ont exigé du leader des excuses publiques adressées à l’autorité religieuse. « Serigne Touba a demandé dans l’un de ses écrits, Matlabul Fawzeini, en l’occurrence, que Dieu fasse de sa demeure « la cité bénie de Touba, le paradis du fidèle qui s’est confié pour la simple face d’Allah et est engagé dans la quête de l’absolu. Qu’elle soit aussi un rempart qui entrave et détourne le rebelle qui tente de profaner la décence de l’islam ou la déférence de cette enceinte. »

Fort de ce qui précède, Benno trouve ainsi, ahurissant que des pneus aient été brûlés dans les rues et que des services et biens appartenant à autrui aient été saccagés ou pillés. « Cette fureur nous est inconnue et nous répugne. (…) La violation de la quiétude sacrée de la sainte ville de Touba a choqué, au-delà de la famille de Bamba, tous les fidèles mourides, tous les Sénégalais. Cet affront restera longtemps dans les mémoires. Nous exprimons notre solidarité la plus forte aux victimes des saccages commis, dignes d’un autre âge. L’on peut s’opposer dans la dignité et la retenue, mais on ne peut nullement imposer à nos concitoyens un projet préparé par des forces occultes et contraire aux valeurs de la République. Nous exigeons que des excuses publiques sans ambages soient exprimées. »

Benno d’avertir : « Nous n’accepterons plus jamais que Touba soit perturbée. La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres, c’est cela la démocratie, c’est aussi cela notre volonté partagée de vie commune qui fonde la nation. Comme à la prunelle de nos yeux, nous veillerons à ce que les irresponsables qui ont fait acte d’allégeance à des forces occultes ne détruisent pas notre modèle de démocratie, nos valeurs républicaines pour nous imposer des croyances religieuses éloignées des enseignements de nos guides fondateurs. »