Audit et Rationalisation de la fonction publique: Le SAEMSS en phase avec les nouvelles autorités

Avec les grandes orientations lancées par le nouveau régime du Président Bassirou Diomaye, dont l’audit et la rationalisation de la fonction publique, la reddition des comptes, la transparence et une gestion saine de l’administration sénégalaise. Le secrétaire général national du SAEMSS El Hadji Malick Youm dit être en phase avec le président Bassirou Diomaye Faye.



« Nous sommes en train d’aborder une nouvelle ère. Cette nouvelle ère doit être marquée par la rupture. Les pratiques qui étaient en vogue, souvent constatées dans les différents secteurs ne peuvent plus être en vigueur. Il faudrait qu’on s'inscrive dans une logique de transparence et de reddition des comptes », avance-t-il.

Ajoutant, El Hadji Malick Youm annonce que le SAEMSS est en phase pour la redynamisation de la fonction publique.



« Nous nous sommes réjouis des instructions déclinées par le président de la république Bassirou Diomaye Faye. Nous sommes totalement en phase sur toutes les procédures qui seront implantées par les nouvelles autorités », assure-t-il.