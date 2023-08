Attaque d'un bus TATA à Yarakh: " Nous condamnons ces attaques lâches contre notre pays...L'ennemi est en nous"( Dr Abdourahmane Diouf).

" L'attentat terroriste survenu hier à Yarakh nous plonge dans une psychose jamais connue. Nous ne sommes plus dans notre jeu politicien classique. L'ennemi est en nous. Il nous observe et il exploitera toutes nos failles", a tweeté le président du Parti " Awalé".



Selon lui, " il nous faut de la cohésion nationale sincère pour le bouter dehors. Nous condamnons ces attaques lâches contre notre pays", a-t-il ajouté.



Avant de terminer, le docteur El Hadj Abdourahmane Diouf a présenté ses " Condoléances aux familles des victimes" tout en encourageant les " forces de défense et de sécurité dans cette lutte contre cet ennemi invisible".