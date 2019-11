Association de malfaiteurs et vol en réunion : Énième retour de parquet pour la fille de Alioune Mbaye Nder et sa bande.

Adja Mbaye, fille du chanteur Alioune Mbaye Nder, et sa bande ont encore été déférés au parquet ce mardi. Mais, leur face-à-face avec le substitut du procureur de la République n’a pu avoir lieu. Après une journée d'attente dans la cave du Tribunal, les mis en cause ont été autorisés « à retourner en garde-à-vue », en attendant un prochain déférement, prévu demain mercredi.



Mais bien avant cela, la fille de l’artiste-compositeur, 18 ans seulement, a été confrontée à ses présumés complice, au nombre desquels figurent son copain A. Sow, le père de son enfant.



L’enquête préliminaire de la Section de recherche parle d’une « bande de malfrats qui écumait les quartiers huppés de Dakar ». Ainsi, ils sont pris au nommé Mouhamadou Moustapha Diagne qu’ils ont délesté de 2 millions Fcfa.



Le plaignant a été attaqué près de la Mosquée de la Divinité sise à Ouakam. Le jour des faits, « une dispute a éclaté », et l'un des agresseurs «s'est emparé d'un couteau» et a « frappé la victime à la poitrine ». Mouhamadou Moustapha Diagne a ainsi déposé une plainte auprès du procureur de la République...