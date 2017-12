Approvisionnement correct en Eau Potable à l’UGB : Le CROUS démarre les chantiers d’une Conduite Autonome

C’est dans une très belle ambiance que les chantiers pour le démarrage des travaux d’une nouvelle conduite autonome ont débuté ce mercredi au niveau du Campus Social. Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a finalement tenu ses promesses de satisfaire la demande pressante des étudiants qui était constituée entre autres doléances d’une desserte équilibrée en eau potable depuis plusieurs mois. La mise en place de cette desserte DN 200, d’une longueur de 3,100 kms permettra ainsi d’assurer la disponibilité permanente de l’eau mais surtout de régler de manière considérable, l’approvisionnement qui souffrait depuis plusieurs mois de difficultés et qui , a été source de nombreuses perturbations de la paix sociale. Le Gouverneur adjoint chargé du développement, Amadou Diop, le représentant du Recteur de l’UGB, les Partenaires sociaux, le Secrétaire général de la COMSOC, le Président de séance de la Coordination des Étudiants, les Autorités militaires, les Représentants de la SDE, de la SONES, de l’AGEROUTE, les Chefs de services du CROUS tous se sont réjouis de cette initiative qui selon eux , va beaucoup changer le vécu quotidien des étudiants. Pour le Directeur Général du CROUS, Ibrahima Diao ces travaux qui militent en faveur d’un climat social apaisé constitue une phase très importante dans la vie de tous les acteurs de l’UGB et cela aussi bien pour les étudiants que l’administration du CROUS. Les autorités du CROUS ont vivement remercié le Recteur de l’UGB, les ministres Mary Teuw Niane et Amadou Mansour Faye, pour leur soutien sans faille dans la réalisation de ce grand projet. Les étudiants, par la voix du Président de séance de la CESL et celle du secrétaire général de la COM SOC, ont exprimé leur contentement avant de formuler leur souhait de voir ces chantiers se terminer dans de très bonnes conditions.