Amadou Moctar Ndiaye, directeur des Examens et concours : « Il y a 97 000 enseignants, dont 70 % de fonctionnaires »

Invité à l’émission « Grand débat » diffusée sur Dakaractu Tv, Amadou Moctar Ndiaye, directeur des Examens et concours, parlant de la plate-forme des grévistes, relativement à la crise scolaire, a informé qu’il y avait 33 points de revendication et 28 points ont été satisfaits. A l’en croire, l’Etat a beaucoup fait pour ces enseignants qui sont au nombre de 97 000, dont 70 % de fonctionnaires.



M. Ndiaye a aussi rappelé que 43 milliards F Cfa ont été injectés par l’Etat dans les opérations de reclassement et de mise en solde.



Pour la validation des années de vacatariat et de contractualisation, 18 milliards ont été décaissés, à l’en croire.