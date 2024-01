Alioune Tine a rendu visite à Serigne Moustapha SY, Président du PUR

Le fondateur de la boîte d’idée, Africa Jom Center a effectué ce vendredi une visite de courtoisie chez le guide spirituel des Moustarchidines, Serigne Moustapha SY Al Makhtoum. C’est Alioune Tine qui donne lui-même l’information sur sa page Facebook: « Aujourd’hui j’ai eu l’immense plaisir et le grand bonheur de retrouver et de m’entretenir avec Serigne Moustapha Sy. J’ai participé à plusieurs reprises aux débats organisés par l’Université du Ramadan » informe le membre de la société civile qui n’a outre mesure, donner le contenu de leur discussion, mais se réjouit d’écouter, comme à l’accoutumée, Serigne Moustapha, en éprouvant du bonheur, car « c’est l’érudition et la grâce » dira-t-il.